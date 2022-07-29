Bakanlığın konulara duyarsızlığı ve gelinen son durumla ilgili açıklama yapan Hayvancılar Birliği, Tarım Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Girdilerine yetişemediklerini, giderleri ve gelirlerinin bir birini karşılamadığını ifade eden Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, Tarım Bakanı ile görüşmeden Bakanlıktan ayrılmayacaklarını kaydetti.

Günlerdir Bakanlıktan görüşmek için randevu alamadıklarını anlatan Naimoğluları, “Bu ülkede kimse siyasetçilere güvenmesin, imza attırsın, taahhüt alsın, sözlü hiçbir şey olmaz” dedi.

Naimoğluları, “Bizi imalatçı ve kasap ile karşı karşıya bırakıyorlar, bundan sonra işlerin boyutu değişecek. Biz batacaksak siz de batın, memleket de batsın. Tüm kurumları kapatınız, bu ülkede üretim olmasın!”

Tarım Bakanlığı’nda ortam gerildi, Bakan üreticilerle görüşmeye oturdu

Tarım Bakanıyla görüşme talebi ile Bakanlığı giren Hayvan Üreticileri Birliği Üyeleri ile Bakanlık yetkilileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bakanlığa giren üreticiler, bekleme salonuna oturdu, üreticilere çok sayıda polisin de eşlik ettiği görüldü.

Kısa süreli gerginliğin ardından Tarım Bakanı Dursun Oğuz, üreticilerin yanına gelerek görüşmeye oturdu.

Üreticiler Bakan ile görüştü, Naimoğluları: “16.30’da yeniden Bakanlıkta olacağız”

Hayvan Üreticileri Birliği Üyeleri ile Tarım Bakanı Dursun Oğuz arasındaki toplantı sona erdi. Üreticiler Birliği Başkanı Naimoğluları bakanlık önünde toplantı sonrası yeniden açıklama yaptı.

Süt borsasıyla ilgili bugün yeniden çalışmalar olduğunu belirten Naimoğluları, 16.30’da yeni belirlenecek olan çeşitli fiyatlar üzerinden eylemliliklerine yön vereceğini anlattı. Naimoğluları, “Beklediğimiz rakamlarla karşılaşmazsak yine açıklama yapacağız, nasıl bir yol izleyeceğimizi ortaya koyacağız” dedi.

Toplantı öncesi bakanlıkta çok sert karşılandıklarını ifade eden Naimoğluları, “Gün gelir hesap sorulur. Burası dingonun hanı değil, kimsenin babasının malı değil, bunu şiddetle kınıyoruz” dedi.

Bakan ile görüştüklerini anlatan Naimoğluları, üreticiler arasında görüş ayrılıkları olsa da fikir birliği içerisinde karar aldıklarını kaydetti.