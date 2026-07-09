“Müzakereler yeniden başlarsa Kıbrıs, AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme için hazır"

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıs sorununa ilişkin bir sonraki genişletilmiş toplantının ardından müzakerelerin ciddi şekilde yeniden başlaması durumunda, Kıbrıs Rum tarafının Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerde "somut adımlar atılmasına hazır" olduğunu söyledi.

Letimbiotis, “Kıbrıs sorununda önemli bir ilerleme gördüğümüz takdirde ve gördüğümüz sürece, nihai amacı elbette Kıbrıs sorununun kesin çözümü olan esaslı müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak, esasa odaklı gayriresmi çok taraflı bir toplantının düzenlenmesi için, evet, hazırız,” dedi.

Letimbiotis, bu doğrultuda, “çok taraflı bir toplantı düzenlenmesinin, sırf toplantı yapmış olmak için kendi başına bir amaç olmadığını” belirtti.

“Hristodulidis, Erdoğan’la görüşmeleri sonrası Costa ve Leyen ile görüştü”

Sözcü; Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Çarşamba gecesi Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesinin ardından, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis'in her iki isimle de telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu bağlamda Letimbiotis, “Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilere gösterdiği ilginin artık bilindiğini ve bunun Türk yetkililerin kendi açıklamalarından da anlaşıldığını” ifade etti.

Sözcü, “Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi tarafından açıkça iletilen pozisyon; Türkiye'yi ilgilendiren ve ilgisini çeken, ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde ilerleme görmek istediği konuların, doğrudan Kıbrıs sorunundaki ilerlemeyle bağlantılı olduğudur” şeklinde konuştu.

Letimbiotis, “Türkiye'nin Kıbrıs ile ilgili yükümlülükleri Avrupa yükümlülükleridir ve Türkiye'nin gündeme getirdiği bu konularda ilerleme kaydedilebilmesi için, Türkiye'nin Kıbrıs sorununda ilerleme yönündeki yapıcı ve kararlı iradesi ortaya konmalıdır” diye ekledi.

Sözcü, “Bu, Avrupa Birliği'nin pozisyonudur; bizim ilettiğimiz pozisyondur; 27 üye ülkenin ve tabii ki Avrupa Birliği kurumlarının en başından beri onayladığı ve desteklediği pozisyondur” dedi.

Letimbiotis, Türk hükümetinin bu konudaki yanıtı sorulduğunda, “anlaşılan o ki bu temas her düzeyde devam edeceğk” yanıtını verdi.

Letimbiotis, “Türkiye'nin ilerleme kaydetmekle ilgilendiği görülüyor... ancak geçen haftaki toplantıda [AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas] ve iki komiserin, ama çok daha önemlisi [Costa] ile [von der Leyen]'in mesajlarının netliği, Avrupa Konseyi sonuç bildirgesi ve ortak mektup aracılığıyla bu mesajın artık mutlak bir netlikle anlaşıldığını düşünüyorum” dedi.

Sözcü, şu aşamada “Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler arasındaki yakın destek ve iş birliğinin de önemli olduğunu” belirtti.

Letimbiotis; Costa ve von der Leyen'in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yürütülen çabalara “Avrupa Birliği'nin destek verme ve yardımcı olma konusundaki istekliliğini ve niyetini açıkça ortaya koyduklarını” söyledi.

Sözcü, “Bunu bu sabah yayınladıkları ortak açıklamadan ve aynı zamanda Guterres ile kişisel temsilcisi Holguin'in Avrupa Birliği'nin oynayabileceği role verdikleri önemden de anlıyoruz” dedi.