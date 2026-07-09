Kumda Komedi Gecesi Bedis Beach'te düzenleniyor

Yaz akşamlarına farklı bir soluk getirmeyi hedefleyen Collective Beat Performans Gecesi, 17 Temmuz Cuma günü Bedis Beach'te sanat ve eğlenceyi bir araya getirecek. Saat 21.00'de başlayacak etkinlikte stand-up komediden canlı müziğe, dans gösterilerinden drag king performansına kadar farklı disiplinlerden performanslar izleyiciyle buluşacak.

Organizasyon ekibi, etkinliğin temel amacının katılımcılara keyifli bir yaz akşamı yaşatmak olduğunu belirterek, "Kumda tenis olur, voleybol olur, dans olur... Peki kumda komedi neden olmasın?" sloganıyla yola çıktıklarını ifade etti.

Etkinlik kapsamında stand-up gösterilerinin yanı sıra canlı müzik performansları, dans gösterileri, drag king performansı ve çeşitli sürpriz etkinlikler gerçekleştirilecek. Organizatörler, katılımcılara günlük yaşamın stresinden uzaklaşıp birkaç saat boyunca eğlenceli vakit geçirebilecekleri farklı bir deneyim sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bedis Beach'te gerçekleştirilecek etkinlik yaz sezonunun dikkat çeken alternatif performans gecelerinden biri olmayı amaçlıyor.