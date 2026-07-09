Lefkoşa’da iki kişi “derbeder şahıs” suçlamasıyla tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen “derbeder şahıs” suçu kapsamında tutuklanan O.G. ile E.R., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Şefik Karabardak, olayla ilgili olguları aktardı.

Polis, 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa Fuar Alanı girişinde bulunan O.G. hakkında yapılan soruşturma sonucu, KKTC’de kalacak yeri ve maddi imkânı olmadığının tespit edildiğini belirtti. Polis, O.G.’nin bu nedenle suçüstü hali gereği “derbeder şahıs” suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis ayrıca, Lefkoşa’daki Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde faaliyet gösteren bir market işletmecisinin, E.R.’nin marketin yanındaki kaldırım üzerinde uyuduğunu polise bildirmesi üzerine Adli Şube ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini aktardı.

Yapılan soruşturma sonucunda E.R.’nin de KKTC’de kalacak yeri ve parasının bulunmadığının belirlendiğini ifade eden polis, zanlının da suçüstü hali gereği “derbeder şahıs” suçundan tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlıların KKTC’de bulundukları süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılması gerektiğini belirterek mahkemeden bir gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.