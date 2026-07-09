Dünyaca ünlü şarkıcı Bonnie Tyler yaşamını yitirdi

Dünya genelinde milyonların sevgilisi olan, pop ve rock müziğin en güçlü seslerinden Galli şarkıcı Bonnie Tyler, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tyler'ın Portekiz'de tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu duyuruldu.

Bonnie Tyler, geçtiğimiz mayıs ayında Portekiz'de acil bağırsak ameliyatı geçirmişti. Ameliyat sonrasındaki iyileşme sürecine destek olunması amacıyla yapay komaya alınan efsanevi sanatçının, geçen ay komadan çıktığı açıklanmıştı. Ancak durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle yoğun bakımdaki tedavisine devam edilen usta isim, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sanatçının sağlık sorunları nedeniyle 18 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirmeyi planladığı İstanbul konseri de iptal edilmişti.

Bonnie Tyler kimdir?

Gerçek adı Gaynor Hopkins olan Bonnie Tyler, 1951 yılında Galler'in güneyindeki Neath yakınlarında dünyaya geldi. Müziğe olan tutkusu genç yaşlarda başlayan Tyler, kariyerinin ilk adımlarını yerel kulüplerde şarkı söyleyerek attı.

Swansea'deki bir kulüpte sahne aldığı sırada yetenek avcısı Roger Bell tarafından keşfedilen sanatçı, profesyonel müzik dünyasına adım attı. İlk single çalışması "Lost in France"ı 1977 yılında yayımlayan Tyler, aynı yıl çıkardığı country-pop tarzındaki baladı "It’s a Heartache" ile uluslararası bir başarı yakaladı. Bu şarkı, İngiltere listelerinde dördüncü sıraya yerleşirken, ABD Billboard Hot 100 listesinde ise üçüncü sıraya kadar yükselerek sanatçının dünya çapında tanınmasını sağladı.

"Total Eclipse of the Heart" ile zirveye yerleşti

Bonnie Tyler’ın müzik kariyerindeki en büyük çıkış ve adını tarihe altın harflerle yazdırdığı an 1983 yılında geldi. Jim Steinman imzalı efsanevi eser "Total Eclipse of the Heart", dünya genelinde müzik listelerini altüst etti. Şarkı, hem İngiltere'de hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde müzik listelerinin bir numarasına tırmanarak dönemin en çok dinlenen yapıtı oldu.

Kendine has buğulu sesi, güçlü sahne performansı ve "Holding Out for a Hero" gibi zamansız eserleriyle pop-rock kültürüne yön veren efsane isim, geride müzik tarihini değiştiren devasa bir miras bıraktı.