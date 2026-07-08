Güneyde fırtına için sarı uyarı verildi

Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi bugün yer yer şiddetli fırtınalar için sarı uyarı yayınladı.

Uyarının bugün saat 11.00’den akşamüzeri 18.00’e kadar geçerli olacağı ve gök gürültülü fırtınaların ağırlıklı olarak dağlık ve iç bölgeleri etkilemesi beklendiği açıklandı.

Açıklamada, bu süre zarfında gök gürültülü fırtınalar ve dolu yağışı görülebileceği ve yer yer saatte 35 milimetreyi aşan yağış miktarları beklendiği ifade edildi.