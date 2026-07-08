“AB – Türkiye ilişkilerindeki ilerleme Kıbrıs’tan geçer”

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Avrupa-Türkiye ilişkilerindeki ilerlemenin Ankara'nın Kıbrıs ile ilgili yükümlülüklerinden geçtiğini yineleyerek, NATO Zirvesi'nin kulislerinde yapılan görüşmelerden gelecek gelişmeleri beklediklerini belirtti.

Letymbiotis, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in dün Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi yaptığını ve bu görüşmede Avrupa kurumları başkanlarının Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde Ankara'da neler olabileceğine dair beklentilerin ele alındığını açıkladı.

Hristodulidis’in, Ankara'da görüşülen konuları değerlendirmek ve görüşmek üzere önümüzdeki hafta Von der Leyen ile bir araya gelebileceği ifade ediliyor.

Hükümet Sözcüsü, Erdoğan'ın Donald Trump ile yakınlaşması, F-35 savaş uçağı programı ve ABD-Türkiye savunma iş birliği konularında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuka öncelik verdiğini söyledi.

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu akşam Ankara’da çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

Görüşme, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin hassas bir dönemden geçerken yapılacak.

Ankara’daki NATO zirvesinin ardından düzenlenecek yemekte von der Leyen’in, Türkiye ile ilişkileri geliştirme arayışıyla hukuk devleti alanındaki kaygılar ve taraflar arasındaki diğer anlaşmazlıklar arasında denge kurması bekleniyor.

Görüşülecek olan konulardan birinin de Kıbrıs olacağı ifade ediliyor.