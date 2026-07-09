“Asgari ücret insanca yaşamı karşılamıyor”

TDP Dijital İletişim, Medya ve Kamuoyu Yönetimi Sekreteri Ayşe Öztabay:

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dijital İletişim, Medya ve Kamuoyu Yönetimi Sekreteri Ayşe Öztabay, Damla Dabis’in Kanal T’de hazırlayıp sunduğu programa konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücret, sosyal devlet, sağlık sistemi, çocuk işçiliği ve seçim gündemine ilişkin konuşan Öztabay, mevcut ekonomik ve sosyal tablonun toplumun temel ihtiyaçlarına cevap vermediğini söyledi.

Asgari ücret tartışmasının yalnızca maaş artışı üzerinden yürütülemeyeceğini belirten Öztabay, “Asgari ücretin amacı yalnızca insanı hayatta tutmak değil, insanca yaşamasını sağlamaktır” dedi. Mevcut ücretle kira, gıda, sağlık, eğitim ve çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının mümkün olmadığını ifade eden Öztabay, ekonomik koşulların hak arama özgürlüğünü de olumsuz etkilediğini belirterek, “Bugün bir asgari ücretli haksızlığa uğradığında dava açmayı bile göze alamıyor” ifadelerini kullandı.

Devletin sosyal sorumluluklarını yerine getirebilmesi için önce sağlıklı verilere sahip olması gerektiğini söyleyen Öztabay, nüfusun, istihdamın ve sosyal ihtiyaçların bilinmeden doğru politika üretilemeyeceğini vurguladı. Dijital veri altyapısının kurulmasının önemine dikkat çeken Öztabay, kişisel verilerin güvenliğinin de aynı ölçüde korunması gerektiğini ifade etti.

Çocuk işçiliğine de değinen Öztabay, sahada yaşlarına uygun olmayan işlerde çalıştırılan çocuklarla karşılaştıklarını belirterek, devletin bu konuda daha etkin denetim yapması gerektiğini söyledi. Çocukların eğitimden, sosyal yaşamdan ve güvenli bir gelecekten mahrum bırakılmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Sağlık hizmetlerinin de güvenlik kavramının ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Öztabay, vatandaşların hastalandığında güçlü bir kamu sağlık sistemine güvenebilmesi gerektiğini söyledi. Sağlık çalışanlarının uygun koşullarda görev yapmasının hem çalışanların hem de hastaların güvenliği açısından zorunlu olduğunu belirtti.

Yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılmasına yönelik tartışmaları da değerlendiren Öztabay, çok sayıda oy pusulasının aynı anda kullanılmasının hem hata riskini artıracağını hem de seçmen iradesinin sağlıklı şekilde sandığa yansımasını zorlaştıracağını ifade etti.