AP 2025 yangınları için Kıbrıs’a 9,21 milyon Euro verilmesini onayladı

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Temmuz 2025’te meydana gelen yangınların etkilerinin giderilmesi için Avrupa Birliği Dayanışma Fonu’ndan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne 9,21 milyon Euro aktarılmasını dün onayladı.

Haravgi’nin haberine göre 2025’te Limasol ve Baf kazalarını etkileyen yangınlarda 252,68 milyon Euro maddi hasar meydana gelmiş, iki kişi hayatını kaybetmiş, 900’e yakın özel mülk kullanılamaz hale gelmişti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin onaylanan miktardan 2,3 milyon Euro’yu ön ödeme olarak aldığı, geriye 6,89 milyon euro kaldığı bilgisi de verildi.