AP, "1974'te Kıbrıs'ta yaşanan cinsel şiddet" raporunu onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), Kıbrıslı Rum kadın ve kız çocuklarının, Türkiye’nin 1974'teki askeri müdahalesi sırasında cinsel şiddete maruz kaldıklarına dair raporu kabul ederek, resmen tanıdı.

Uluslararası ajanslarda çıkan haberlere göre bu karar, çatışmanın söz konusu boyutunun Avrupa Birliği düzeyinde ilk kez resmi bir kabul görmesi anlamına geliyor.

EuroNews’in aktardığına göre karar tasarısı, 33 "hayır" oyuna karşı 575 "evet" oyuyla kabul edildi. Tasarı, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi (FEMM) tarafından hazırlanırken, raportörlüğünü Yunan AP Milletvekili Eleonora Meleti üstlendi.

Kararda, 1974'teki askeri müdahale kınandı.

Çatışmalar sırasında cinsel şiddetin bir araç olarak kullanıldığının kabul edildiği metinde, bu durumdan etkilenen kişilere destek ve tazminat sağlanması çağrısında bulunuldu. Ayrıca Türkiye'ye, uluslararası hukuk uyarınca sorumluluk kabul etmesi yönünde çağrı yapıldı.

Strazburg'daki AP genel kurul oturumunda konuşan AP Milletvekili Eleonora Meleti, FEMM Komitesi'nin Kıbrıs ziyareti sırasında kadınlardan bizzat dinlediği tanıklıkları aktardı.

Hayatta kalan pek çok kişinin, şiddet olayları son bulduktan uzun süre sonra bile toplumsal damgalanma, izolasyon ve dışlanma nedeniyle acı çekmeye devam ettiğini söyleyen Meleti, bu mağduriyetlerin artık duymazlıktan gelinemeyeceğini veya unutulamayacağını ifade etti.

Meleti’nin aktardığı verilere göre, 1974 olayları sırasında kadınlar, erkekler ve çocuklar da dahil olmak üzere yaklaşık 1.500 kişinin cinsel şiddete maruz kaldığı tahmin ediliyor.

Sol Grup (The Left) üyesi Kıbrıslı AP Milletvekili Giorgos Georgiou, Kıbrıs'ın ve Avrupa Birliği'nin, Kıbrıs'taki tüm kadınların haklarını, onurunu ve tarihsel hafızasını koruma sorumluluğu taşıdığını ifade etti.

Georgiou, “Ancak dürüst olmak zorundayız. Kıbrıslı Rum paramiliter gruplar tarafından da Kıbrıslı Türk kadınlara yönelik barbarlıklar yapılmıştır. Tecavüzün rengi, ırkı veya dini yoktur. Yaraların iyileşmesi zordur” dedi.

Avrupa Halk Partisi (EPP) AP Milletvekili Loukas Fourlas ise oylamayı, yaşadıklarını anlatma cesareti gösteren kadınlar için bir "zafer" olarak nitelendirdi. Fourlas, bu kararın savaş suçları ve cinsel şiddetin asla unutulmaması veya örtbas edilmemesi gerektiğine dair net bir mesaj verdiğini belirtti. Fourlas ayrıca, kararın dünya genelindeki diğer silahlı çatışmalarda işlenen toplumsal cinsiyete dayalı ve cinsel şiddet eylemlerinin tanınması adına önemli bir emsal teşkil ettiğini sözlerine ekledi.