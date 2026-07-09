"AB'nin Türkiye'ye vereceği karşılık Kıbrıs'taki ilerlemeye bağlı"

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, dün Lefkoşa’nın güneyinde gerçekleştirilen ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tamamlanan AB Dönem Başkanlığı’nın sonuçlarının açıklandığı toplantıda Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecine değindi.

Fileleftheros gazetesi: “Erdoğan’ın Yükümlülüklerinin Listesini Sıraladı – Hristodulidis’ten Erdoğan’a Mesaj: Eğer Hareketlenme Olursa AB Karşılık Verecek” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in dün düzenlenen basın toplantısında Türkiye’ye mesaj gönderdiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in dün Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve AB Konuları Müsteşarı Marinela Rauna ile birlikte basın mensuplarına yönelik açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Habere göre, Hristodulidis konuşmasının Kıbrıs sorununa ilişkin kısmında, Türkiye-AB ilişkilerinin Kıbrıs sorunuyla ilişkilendirilmesinin önemine dikkat çekerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’le gerçekleştirdiği görüşmeye atıfta bulundu.

Erdoğan’ın Kıbrıs sorunu müzakerelerinin başlaması yönünde özlü bir adım atması durumunda, AB’nin karşılık vereceğini kaydeden Hristodulidis, AB’nin Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında ilk kez bu tür bir rol üstlendiğini belirtti.

Hristodulidis, AB Komisyonu Başkanı’yla yeni Kıbrıs temsilcisi atanması konusundaki görüşmelerin de sürdüğünü belirtirken, gösterdikleri çabalar sonucunda Kıbrıs sorununun AB-Türkiye konularıyla ilişkilendirildiğini ifade etti.

AB’nin gerek BM gerekse Türk hükümetine ilettiği görüşlerin Kıbrıs Rum tarafının görüşüyle birebir uyuştuğu iddiasında da bulunan Hristodulidis, AB-Türkiye konularına dair her türlü olumlu adımın değerlendirilebilmesi için Kıbrıs sorununda, üzerinde uzlaşıya varılmış temel üzerinde müzakerelerin yeniden başlaması yönünde özlü ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin gerek AB gerekse NATO konularında ayrıcalıklı bir uygulama talep ettiğini söyleyen Hristodulidis, Türkiye’nin AB ile arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini istediğini ancak Kıbrıs Cumhuriyeti karşısında görmezden gelinemeyecek yükümlüklerinin bulunduğunu savundu.

Türkiye’nin bir diğer talebinin, giriş vizelerine ilişkin prosedürlerin basitleştirilmesi olduğunu, Türkiye’den istenenin ise Kıbrıs da dahil olmak üzere tüm AB üyesi ülkelerle adalet ve iç konularda işbirliği yapması olduğunu öne süren Hristodulidis, Türkiye’nin sözü edilen iki başlıktaki yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda AB’nin karşılık vereceği iddiasını yineledi.

Konuşmasında NATO konusuna da değinen Hristodulidis, NATO Genel Sekreterinin, AB’nin savunma ve güvenlik alanlarında kendi başına faaliyet gösteremeyeceği şeklindeki görüşüne katılmadığını da yineledi.

Hristodulidis, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB dönem başkanlığı sırasında birçok şey başardığını savunarak, bu unsurlardan övgüyle bahsetti.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un da basın açıklamasında söz alarak Kıbrıs sorunu ve diğer konulara değindiğini yazdı.

Gazete, Kombos’un , Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yok hükmünde olduğu şeklindeki görüşüne yanıt verdiğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yok hükmünde olanın aksine tam anlamıyla var olduğunu iddia ettiğini, yazdı.

Haberin devamında Kombos ve AB Konuları Müsteşarı Rauna, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB Dönem Başkanlığı sırasında uygulamaya konulan konulara değindi.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Dönem Başkanlığı Raporunun Raporu” başlığı altında verirken Kıbrıs Cumhuriyeti Lideri Hristodulidis’in, Kombos ve Rauna’yla birlikte dün gerçekleştirdiği AB Dönem Başkanlığı’na ilişkin açıklamanın, AB Dönem Başkanlığına ilişkin dördüncü basın açıklaması olduğuna dikkat çekti.

Letimbiotis: “Gayrı resmi konferansın toplanması Ankara’ya bağlı”

Öte yandan Haravgi gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün yaptığı açıklamada, AB-Türkiye ilişkilerinde ilerlemenin Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanmasına bağlı olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre, Letimbiotis, gayrı resmi konferansın gerçekleştirilmesinin de Türkiye’nin tutumuna bağlı olduğu iddiasını yineleyerek, Hristodulidis’in AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’le telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, gelecek hafta ise bir görüşme yapmalarının planlandığını açıkladı.

Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satılması konusunu yakından takip ettiklerini ve konunun henüz çok erken aşamalarda olduğunu öne süren Letimbiotis, stratejik ortak olduklarını iddia ettiği ABD ve diğer tüm ülkelerle birlikte her zaman ortaya koydukları mesajın uluslararası hukuk olduğunu savundu.