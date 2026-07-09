Grup Ezman Girne’de hayranlarıyla buluşuyor

Alternatif müziğin sevilen gruplarından Grup Ezman, Girne'de alacakları sahnede dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Gecede, grup üyeleri Barış Koltan ve Sadık Erol’a bağlama sanatçısı İbrahim Sezikli eşlik edecek. Güçlü sahne performansı ve kendine özgü yorumuyla dikkat çeken grup, müzikseverleri Girne’de sahne alacakları mekânda unutulmaz bir gece yaşamaya davet etti. Kıbrıs’ın kuzeyinde ve Türkiye’de birçok önemli organizasyonda yer alan Grup, geniş bir kitleye ulaşarak, ezgilerini seslendirmeye devam ediyor. Grup Ezman imzalı birden fazla esere de hayat veren müzisyenler, eserlerini dinleyicileriyle buluşturmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ayrıca grup, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, Girne Karakum’da alacakları sahneyi dinleyicilerine “aşk ile” çağrısıyla duyurdu.