“Hiç kimseyi birbirinden ayırmadan, herkese hizmet edeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Geçitkale bölgesini ziyaret etti. Bölge ziyareti kapsamında yurttaşlarla bir araya gelen CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yoğun ilgiyle karşılandı. Halka hitaben yaptığı konuşmada CTP’nin iktidar yolunu anlatan İncirli, “Hem yerel yönetimde hem merkezi yönetimde halkın iktidarını kuracağız. Tüm yurttaşlarımızla beraber ortak geleceğinizi birlikte kuracağız” dedi. Ziyarette ayrıca, CTP Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Ruso, milletvekilleri, MYK üyeleri, çok sayıda partili ve bölgeli katıldı.

“Geçitkale – Serdararlı, hak ettiği belediyecilik anlayışıyla yeniden buluşacak”

Geçitkale’de halka seslenen Sıla Usar İncirli, konuşmasına Geçitkale'deki tarihi CTP örgüt binasının taşıdığı anlamı vurgulayarak başladı. İncirli, örgüt binalarının CTP'nin kimliğini, kültürünü ve dayanışmasını simgelediğini ifade ederek tarihi binanın yeniden hayat bulmasının yalnızca fiziki bir yenileme olmadığını belirtti. Konuşmasının devamında yaklaşan yerel seçimlere değinen İncirli, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan Adayı Salih Ruso'ya duyduğu güveni dile getirerek bölgenin yeniden hak ettiği hizmet anlayışıyla buluşacağına inandığını söyledi.

CTP'li belediyelerin ülkenin en başarılı yerel yönetim örneklerini ortaya koyduğunu belirten İncirli, “Biz memleketimize ganimet gözüyle değil, emanet gözüyle bakarız. Memleketin her bir taşına, her bir kuruşuna, her bir sokağına, her bir meydanına, her bir insanına büyük bir saygıyla yaklaşırız ve hiç kimseyi birbirinden ayırmadan herkese hizmet ederiz” dedi. CTP'nin sosyal belediyecilik anlayışının temelinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve eşit hizmet anlayışının bulunduğunu vurgulayan İncirli, CTP'li belediyelerin bu anlayışla halkın güvenini kazandığını ifade etti.

“Halkın değişim talebini sandığa yansıyacak”

İncirli, ülkede yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlarına da dikkat çekerek kötü yönetim anlayışının toplumun her kesimini olumsuz etkilediğini belirtti, gençlerin gelecek kaygısı yaşadığını, çalışanların, üreticilerin ve iş dünyasının zor koşullar altında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. CTP'nin ülkenin kendi potansiyeline, tarihine ve dayanışma kültürüne güvenerek yola çıktığını ifade eden İncirli, “Bu yıl iki büyük seçimi de kazanacak olan partiyiz ve hem yerel yönetimde hem merkezi yönetimde halkın iktidarını kuracağız” dedi. Örgütlü mücadeleyi büyüterek halkın değişim talebini sandığa yansıyacağını velirtti.

“CTP’nin kanatları memleketin tümünü kucaklamak için geniştir”

CTP'nin temel değerlerinin eşitlik, demokrasi ve kardeşlik olduğunu vurgulayan İncirli, hiç kimseyi ayrıştırmadan toplumun tüm kesimlerine hizmet edeceklerini söyledi. “CTP’nin kanatları memleketin tümünü korumak için geniştir. Memleketin tümünün kardeşçe yaşaması için kanatlarını geniş tutar” diyen İncirli, tüm yurttaşları dinlemeye ve ortak geleceği birlikte kurmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.

Ruso: Herkes için ve herkese eşit hizmet için geliyoruz

CTP Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Ruso konuşmasında kendi köyünde belediye başkan adayı olarak halka hitap etmenin gururunu yaşadığını dile getirdi. Belediyecilik anlayışının “herkes için hizmet” anlamına geldiğini ifade eden Ruso “Herkes için ve herkese eşit hizmet için geliyoruz çünkü belediyecilik demek herkese hizmet demektir” dedi. Ruso, belediyeciliğin sadece çöp toplamaktan ya da fotoğraf çekmekten ibaret olmadığının da altını çizerek “Belediyecilik en başta halka hizmet sunmak, bölgeyi kalkındırmak içindir” şeklinde konuştu. Ruso konuşmasının devamında kendisinin sağlık sektöründe uzun yıllardır çalıştığını ve her zaman bölgelinin sorunlarını dinlediğini ve kendileriyle iç içe olduğunu belirterek Geçitkale-Serdarlı’da çok çalışma sıkılmadık el bırakmama sözü verdi.

Kayalp: CTP yerel yönetimlerde bir markadır

CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ise CTP’nin yerel yönetimlerde bir marka olduğunu vurgulayarak “CTP dürüst çalışan, temiz çalışan ve toplumuna, insanlarına hizmet eden bir anlayışla çalışmalarını yürüten bir yönetim anlayışına sahiptir. Bizim açımızdan, CTP için yerel yönetimler bir onurdur” şeklinde konuştu.