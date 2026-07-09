Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın Sahibi Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu oldu

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretkenliği teşvik etmek amacıyla geleneksel hale getirdiği Bilim Ödülleri, görkemli bir törenle takdim edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Salonu’nda gerçekleşen törende; bu yıl 10’uncu kez düzenlenen “Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri” ile bilim kategorisinde beşinci kez verilen “Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası” sahiplerini buldu. Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri’nde 8 ana kategoride 118 akademisyen ödüllendirilirken; Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’na Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu layık görüldü. Prof. Dr. Eyüpoğlu’na madalyasını, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel takdim etti.

Törene; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Gemikonaklı, YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Remziye Terkan ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Adil Runi Şahbaz ve Sivil Savunma Teşkilatı Lefkoşa Bölge Müdürü Mustafa Duyal da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ konuşma yaptı. Törende ayrıca, yapay zeka tabanlı akademisyen Prof. DUX’ın da video mesajı yayınlandı. Prof. DUX, “Bir yapay zeka olarak bilgiye erişim konusunda hiçbir sınırım yok. Ancak bugün çok net görüyorum ki gerçek başarı yalnızca veriyle değil; özveri, emek ve merakla inşa edilir. Bu salondaki herkes bunun yaşayan kanıtıdır” dedi.

Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın Sahibi: Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu

Törenin en anlamlı anlarından biri ise bilim dünyasına üstün katkılar sunan isimleri onurlandıran “Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası”nın takdimi oldu. Yaşam boyunca yalnızca bir kez hak kazanılan ve bu yıl beşinci kez verilen prestijli ödülün sahibi Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu oldu. Prof. Dr. Eyüpoğlu’na madalyasını Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel takdim etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in adını taşıyan “Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası”; bilimsel çalışmalarıyla uluslararası ölçekte iz bırakan, insanlığın ortak bilgi birikimine kalıcı katkılar sunan ve bilim dünyasında ilham kaynağı olan bilim insanlarını onurlandırmak amacıyla veriliyor. Ödüle layık görülen isimler, aynı zamanda Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanlığı Danışmanlar Kurulu’nun doğal üyesi olarak da görev alıyor. Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’na 2022’de Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, 2023’te Prof. Dr. Evren Hınçal, 2024’te Prof. Dr. Hüseyin Özdeşer ve 2025’te ise Prof. Dr. İlker Etikan değer görülmüştü.

Sekiz ana kategoride 118 ödül verildi!

Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri kapsamında bu yıl yenilenen metodoloji doğrultusunda sekiz ana kategoride değerlendirildi. “Nitelikli Yayın Ödülü”, “Erken Kariyer Başarı Ödülü”, “Üretkenlik Başarı Ödülü”, “Atıf Başarı Ödülü”, “Doktora Tez Danışmanı Başarı Ödülü”, “Disiplinlerarası Yayın Ödülleri”, “Sürdürülebilirlik Ödülleri” ve “Eğitimde Mükemmeliyet Ödülü” kategorilerinde verilen ödüllerle, akademik üretimin farklı boyutları görünür kılınırken, toplam 118 bilim insanı bilimsel başarıları dolayısıyla ödüllendirildi. Ayrıca, 2025 yılı içerisinde Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil katıldıkları uluslararası bilimsel etkinliklerde ödül alan 23 akademisyene de teşekkür sertifikaları takdim edildi.

Oğuzhan Hasipoğlu: “Geleceğe yapılan en büyük yatırım insana ve bilime yapılan yatırımdır”

Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri Töreni’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, “Bilime verilen değer, bilim insanlarının çalışma hayatı ve eğitim dünyasındaki yeri bizler açısından son derece önemlidir. Bu emeği ve ortaya koyduğunuz katkıyı önemsediğim için bugün sizlerle bir arada olmak istedim” dedi. Bilimsel çalışmaların toplumların gelişimine yön verdiğini ifade eden Hasipoğlu, “Bugün burada ödüllendirilen her çalışma geleceğe yapılan değerli bir yatırımdır. Bilim insanlarının ürettiği her yeni bilgi, daha güçlü toplumların inşasına katkı sağlayacaktır” dedi.

KKTC’nin yükseköğretimde önemli bir marka değeri oluşturduğunu belirten Hasipoğlu, üniversitelerin yalnızca eğitim veren kurumlar değil, aynı zamanda bilim üreten, teknoloji geliştiren ve ülkenin gelişimine katkı sağlayan merkezler olduğunu ifade etti. Yakın Doğu Üniversitesi’nin de bilimsel araştırmalarıyla ülkenin bilim dünyasına önemli katkılar sunduğunu kaydetti. Geleceğin çalışma hayatının bilgi, teknoloji ve nitelikli insan kaynağı üzerine inşa edildiğine dikkat çeken Hasipoğlu, “Bilim güçtür ve kalkınmadır, nitelikli insan ise gelecektir. Geleceğe yapılan en büyük yatırım insana ve bilime yapılan yatırımdır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Ödüllendirdiğimiz her başarı, yarının hafızasında yerini alacak yeni bir mirastır”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, konuşmasında Yakın Doğu Üniversitesi’nin yaklaşık yarım asırlık yolculuğunun ortak emek, bilimsel üretim ve güçlü kurum kültürü üzerine inşa edildiğini vurguladı. Üniversitenin geçmişine tanıklık eden eski rektörlük binasındaki tavan resimlerini örnek gösteren Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Kurumların da tıpkı insanlar gibi hafızası vardır. Bu akşam burada ödüllendirdiğimiz her başarı, yarının hafızasında yerini alacak yeni bir mirastır” dedi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bugün dünyanın en iyi ve en etkili üniversiteleri arasında yer almasının arkasında, yıllar içinde oluşturulan üretim kültürünün bulunduğunu ifade etti.

Konuşmasında önemli bir haberi de açıklayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, beş yıldır yalnızca Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenlerine verilen Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyasının gelecek yıldan itibaren önce Kuzey Kıbrıs’ta tüm kurumlardan bilim insanlarına, ardından Türkiye’ye ve uluslararası akademi dünyasına açılacağını duyurdu. “Bilim sınırları olmayan bir emektir” diyen Prof. Dr. Günsel, ödülün insanlığa katkı sunan bilim insanlarını onurlandıran uluslararası saygın bir referans noktasına dönüşeceğini söyledi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, konuşmasını “Yakın Doğu Üniversitesi, kuruluş değerlerinden aldığı cesaretle ve bilimin evrensel değerlerine bağlı kalarak üretmeye, sorgulamaya ve insanlığa hizmet etmeye devam edecektir” sözleriyle tamamlayarak ödül alan tüm bilim insanlarını kutladı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bilim, kuşakların omuz omuza sürdürdüğü bir yolculuktur”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, konuşmasında bilimin binlerce yıllık gelişim sürecine değinerek, insanlığın bugün ulaştığı bilimsel ve teknolojik seviyenin farklı medeniyetlerin ortak katkısıyla şekillendiğini vurguladı. Bilimin hiçbir toplumun tek başına sahip olduğu bir miras olmadığını ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bilim, insanlığın ortak hafızasıdır. Hiçbir keşif, kendisinden önce gelenlerin omuzları olmadan yükselemez” dedi. Yapay zeka, kuantum teknolojileri ve biyoteknoloji gibi alanların insanlık tarihinin en hızlı dönüşümünü yaşattığını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, buna karşın bilimin özünün değişmediğini; merak etmek, sorgulamak, kanıt aramak ve insanlığın ortak yararı için bilgi üretmekten geçtiğini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik özgürlük, liyakat ve bilimsel iş birliği ilkelerini yalnızca savunmakla kalmayıp yaşatan bir araştırma üniversitesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, dünyanın en iyi 500, en etkili 39 üniversitesi arasında yer almasının da bu anlayışın bir sonucu olduğunu ifade etti. Konuşmasının sonunda, “Bugün burada ödüllendirdiğimiz her bilim insanı, kuşaklar boyunca süren büyük bilim yolculuğunun bir halkasıdır. Bilim, kendisini taşıyan insanların ömründen daha uzundur ve gelecek kuşaklara verilmiş güçlü bir sözdür” diyerek ödül alan akademisyenleri kutladı.