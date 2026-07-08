Eski cumhurbaşkanlığı sarayında “Resmin Kamusal Hafızası” sergisi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman'ın ev sahipliğinde düzenlenecek "Resmin Kamusal Hafızası" adlı sergi cuma akşamı sanatseverlerle buluşacak.

Eski cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenecek serginin açılışı, 10 Temmuz Cuma akşamı 19.00 - 21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan duyuruda, sergiye tüm sanatçı ve basın mensuplarının davetli olduğu belirtildi.