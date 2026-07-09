Mağusa’da başkasının kimliğine bürünen alkollü sürücü tutuklandı

Mağusa’da, alkollü araç kullanmak suçundan rapor edileceği sırada başka bir şahsın kimlik bilgilerini görevli polislere veren şahıs, tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 2 Temmuz’da trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan sürücü M.K (E-30), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçundan rapor edileceği sırada, kendi kimlik bilgileri yerine başka bir şahsın kimlik bilgilerini polise vererek başkasının kimliğine büründü. Sürücü, başka bir şahıs adına trafik cezası yazılmasını sağlayıp sahtekarlıkla kayıt temin etti. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Terk edildiği gerekçesiyle apartman önünde yangın çıkaran kişi tutuklandı

Mağusa’da alkollü bir şahıs, sevgilisi tarafından terk edildiği gerekçesiyle piknik tüpünün üzerine yığdığı eşyaları ateşe verdi. Yangında park halindeki iki araç hasar gördü.

Polisten verilen bilgiye göre, bu sabahın erken saatlerinde alkollü içki tesiri altındaki H.C.(E-42), sevgilisi tarafından terkedildiği gerekçesiyle bir apartmanın önünde piknik tüpü üzerine yığdığı muhtelif eşyaları çakmakla kasten yakıp ateşe verdi.

Ateşin apartman önünde park halindeki iki araca sirayet etmesiyle araçların ön ve arka kısımları yandı. Alkol testi için polise yeterli nefes örneği vermeyi de reddede zanlı tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.