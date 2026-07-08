Okan Dağlı, "Yirmi Üç Asırlık Kent Mağusa" kitabı üzerine Lefke’de söyleşi düzenleyecek

Araştırmacı-yazar Okan Dağlı, son eseri "Yirmi Üç Asırlık Kent Mağusa" kitabı üzerine Lefke’de söyleşi düzenleyecek.

Söyleşi, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00’da Lefke Turizm Derneği binasında yer alacak.

Dağlı, Lefke Turizm Derneği ile Lefke Cittaslow Kadın İnisiyatifi'nin davetlisi olarak Lefke’de kitabının ortaya çıkış sürecini, Mağusa’nın yaklaşık 23 asırlık tarihi yolculuğunu ve eserinde yer verdiği önemli araştırmaları katılımcılarla paylaşacak.

Etkinliğin moderatörlüğünü Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi Elnur Ağayev üstlenecek. Kitap tanıtımının ardından gerçekleştirilecek söyleşide katılımcılar, yazarla birebir sohbet etme ve eser hakkında merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulacak.

Lefke Turizm Derneği ile Lefke Cittaslow Kadın İnisiyatifi, tarihe, kültüre ve edebiyata ilgi duyan tüm kitapseverleri etkinliğe davet etti.