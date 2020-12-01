"Müzakereler kaldığı yerden yeniden başlamalı"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs için atadığı geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, Kıbrıs konusunda uluslararası konferansın toplanması için yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekerek, müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlamasını talep etti.

İzcan yazılı açıklamasında, “Görüşmelerin, BM kararları temelinde federal çözümü hayata geçirme hedefiyle başlaması tek çıkar yoldur. Taksim ve ayrılıkçı politikaların peşinde koşmak, çözümsüzlüğün devamına hizmet eder” ifadelerini kullandı.

İzcan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, görüşmelerin Crans Montana’da kaldığı yerden, Guterres önerileri doğrultusunda başlaması şeklindeki görüşünün doğru ve yerinde olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin dış politikasını eleştiren İzcan “Kıbrıs sorununu rayından çıkartarak, bizi maceraya sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur” dedi.