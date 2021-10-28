'Muz yeme' videosu paylaşan Suriyeliler sınır dışı edilecek

TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sosyal medyada dolaşıma sokulan provokatif paylaşımlar hakkında açıklama yaptı.

Göç İdaresi'nden yapılan açıklamada “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz…” söylemi sonrası sosyal medya platformlarından 'muz yeme' içerikli video ve paylaşımın yapılmasının ardından 'yabancı uyruklu 7 şahsın yakalandığı' belirtilirken, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu 7 kişi hakkında sınır dışı etme işlemlerinin başlatılacağı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir sokak röportajında yer alan “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz…” söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerce muhtelif sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı “muz yeme” eylemi içerikli video ve paylaşımın dolaşıma sokulduğu görülmüştür.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından bahse konu provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır.

Söz konusu provokatif paylaşımların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve bu paylaşımları yapan tüm şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sokak röportajında bir vatandaş muz alamadığını dile getirirken, bu söylemlerin üzerine Suriyeli sığınmacılar video paylaşım sitelerinde "Muz yeme" akımı başlatmıştı. İsminin Ahmet olduğu öğrenilen Suriyeli bir genç, yayınladığı video ile yurttaşları adına özür dilemişti.

Bir sokak röportajında Suriyelilerin Türklerden daha rahat geçindiğini savunan vatandaşın "Ben muz yiyemiyorum, onlar kilolarca muz alıyorlar" şeklindeki sözleri Suriyeli bazı gençlerin 'muz yeme' eylemi içerikli videolar paylaştığı bildirilmişti.

Kaynak: sputniknews