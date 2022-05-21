Müteahhitleri Birliği’nde Başkan yeniden Gürcafer

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin (KTİMB) 17. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Başkanlığa, yeniden Cafer Gürcafer seçildi.

Genel Kurul’da, Birlik üyeleri Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyeleri de belirlendi. Başkanlık için tek aday olan Cafer Gürcafer oybirliği ile yeniden Başkanlığa getirildi.

21 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da Atatürk Kültür Merkezi Büyük Konferans Salonu’nda, korona virüs tedbirlerine uygun olarak yapılan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği 17. Olağan Genel Kurulu’nda Divan Başkanlığı’na Yıldız Gövsa, Divan Katipliği’ne ise Derviş Ata Tahiroğlu, Fuat Kutlu seçildi.

Gürcafer: Sadece söylemle bir ülke yaşamaz

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Genel Kurulda yaptığı konuşmada; “KKTC sonsuza kadar yaşayacak” söylemlerine dikkat çekti.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, “Bir ülke, bir toplum; ‘sonsuza kadar yaşayacak’ diye sloganlar atarak yaşayamaz. Bir ülke; planlı bir biçimde, bir yerel, ulusal sermayeye sahip olur. Bu ulusal sermayenin yarattığı gelişim istihdama katkı koyar. O istihdam üretime ve sosyal yaşamın gelişimine katkı koyar, işte o zaman çıkarsınız ve övünerek; ‘Sonsuza kadar yaşayacaktır’ dersiniz. Bunlar olmadan KKTC’nin sonsuza kadar yaşaması tabelanın üzerinde olur” ifadelerini kullandı.

Gürcafer, “Biz ilgili bir ekonomik örgüt olarak ülkemizin, insanımızın, toplumsal varlığımızın, devletimizin sonsuza kadar yaşaması için üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Kimse bizi yanlış anlamasın! Önümüzdeki dönemde bu konuda yapmamız gerekeni yapacağız. Koymamız gereken tavrı koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“Önümüzdeki süreci çok yakından takip altına alacağız”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, toplumsal varlığımızı çok yakından ilgilendiren gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini kaydederek bu gelişmelerin ayrıca ülkenin en büyük ekonomik sektörü olan inşaat sektörünü de çok yakından ilgilendirdiğini belirtti.

Gürcafer, KTİMB’nin pazartesi itibari ile hem Girne hem Lefkoşa hem de Gazimağusa’da bölgesel toplantılarını geniş katılımlarla yapmaya başlayıp, önümüzdeki süreci çok yakından takip altına alacağını söyledi.

Cafer Gürcafer, “Önümüzdeki dönemde sizi temin ederim ki var olmak için, ekmeğimiz için, kendi ülkemizde gelişen bir ekonomi yaratabilmemiz için çok hareketli, saflarımızı çok sıklaştırdığımız, birbirimize daha çok sarıldığımız bir dönem yaşamak zorunda kalacağız” diye konuştu.

KTİMB’nin bir önceki Genel Kurulu’nun çok geniş katılımlı ve protokolün neredeyse tamamının katıldığı bir toplantı şeklinde gerçekleştiğini ve o gün siyasilerin tümünün kürsüden mesajlar verdiğini hatırlattı. Ancak geçen iki yıllık sürede sorunların daha da büyüdüğünü kaydeden Gürcafer, “O çözüm beklediğimiz meclisten, yasamadan ve yürütmeden ne bizim sorunlarımıza yönelik ne çocuklarımızın geleceğini kurtarmaya yönelik çözümler sağlandı. Tam tersine onların yarattıkları sorunlar daha da büyüdü” dedi.

“Sadece söylemle bir ülke yaşamaz”

“KKTC sonsuza kadar yaşayacak” söylemlerine de dikkat çeken KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, “Bir ülke, bir toplum; ‘sonsuza kadar yaşayacak’ diye sloganlar atarak yaşayamaz. Bir ülke; planlı bir biçimde, bir yerel, ulusal sermayeye sahip olur. Bu ulusal sermayenin yarattığı gelişim istihdama katkı koyar. O istihdam üretime ve sosyal yaşamın gelişimine katkı koyar, işte o zaman çıkarsınız ve övünerek; ‘Sonsuza kadar yaşayacaktır’ dersiniz. Bunlar olmadan KKTC’nin sonsuza kadar yaşaması tabelanın üzerinde olur” ifadelerini kullandı.

Gürcafer, “Biz ilgili bir ekonomik örgüt olarak ülkemizin, insanımızın, toplumsal varlığımızın, devletimizin sonsuza kadar yaşaması için üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Kimse bizi yanlış anlamasın! Önümüzdeki dönemde bu konuda yapmamız gerekeni yapacağız. Koymamız gereken tavrı koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Gürcafer oybirliği ile başkan

Başkan Cafer Gürcafer’in konuşmasının ardından Faaliyet Raporu’nun sunulması ve görüşülmesi ile Mali Raporun sunulup görüşülerek aklanması kısımlarına geçildi.

Ardından ise Başkan, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu seçimleri yapıldı.

Başkanlık için tek aday olan Cafer Gürcafer oybirliği ile yeniden Başkanlığa seçilirken, KTİMB 17. Olağan Genel Kurulu seçimleri sonucunda Birlik organları şu şekilde belirlendi:

Başkan:

Cafer Gürcafer

Yönetim Kurulu:

Burçin Döveç

Ceyhun Tunalı

Erdim Oras

Erdoğan Bekiroğlu

Erim Kanlıada

Serkan Amca

Taşkın Ürel

Yağmur Özyalçın

Onur Kurulu:

Cahit Kaya

Mehmet Kahveci

Musa Türker Sönmezler

Taner Yolcu

Yakup Engin Tel

Denetleme Kurulu:

Ahmet Arabacıoğlu

Okan Recaioğlu