Mülteci Hakları Derneği, Babalar Günü'ne özel kart hazırladı. Konuyla ilgili Mülteci Hakları Derneğinden yapılan açıklamada, kart satışlarından elde edilen gelirle mülteci babalara Babalar Günü hediyesi alınacağı belirtildi.

“Bugün de Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan mülteci babaların da var olduğunu hatırlatmak isteriz” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Daha iyi bir gelecek yolculuğunda, omuzlarında çocukları ile bütün zorlu engelleri aşan mülteci babaların babalar günü kutlarız. Mülteci Hakları Derneği olarak babalar gününe özel, birbirinden güzel Babalar Günü Kartları hazıraydık! Unutmayın birlikte her zaman daha güçlüyüz”

Kart satın almak için https://fonzip.com/mhd/e-kartlar?category_id=388 adresinin ziyaret edilebileceği kaydedildi.