Mülteci çocukların eğitimi için dayanışma çağrısı

Mülteci Hakları Derneği, 2009 yılından bu yana Kıbrıs’ın kuzeyinde, mültecilere yasal ve sosyal katkıda bulunmaya devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamada, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşamını sürdüren mülteci çocukların eğitimlerine destek olmak için dayanışma çağrısında bulunuldu. “Senin sayende mümkün” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşamını sürdüren 30 mülteci çocuk bu yılki eğitim yılına başlarken desteğini bekliyor. Çocukların okul ödemeleri, kırtasiye ihtiyaçları, özel ders masrafları, üniforma giderleri ve eğitim yılı içerisinde çıkabilecek olan diğer masraflarını birlikte karşılamaya ne dersin?

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