Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, TDP’nin seçimlerde toplumun sesi olmayı hedeflediğini belirterek, “Mühür sadece bize değil, toplumun geleceğine vereceğiniz oydur. TDP mecliste halkın sesi olacak.” dedi.

TDP'den yapılan açıklamaya göre, Çeler, Ada TV’de Nupelda Karabuğday’ın sunduğu “Günaydın Ada” programına katılarak seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik sorunların yalnızca maaş ve fiyat artışları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Çeler, “Hayat pahalılığını değil, hayatın ucuzlatılmasını konuşmamız lazım” dedi.

Üretimin artırılması, ürün çeşitliliği ve kalitesinin geliştirilmesi ile kooperatifleşmenin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Çeler, “Biz hep hayat pahalılığını konuşuyoruz. Peki hayat nasıl ucuzlayacak?” sorusuna “Üretimle ucuzlayacak. Üretim çeşitliliği ve kalitesiyle ucuzlayacak. Kooperatifleşmeyle ucuzlayacak” yanıtını verdi.

TDP olarak bu yöndeki çalışmalarını tamamladıklarını belirten Çeler, ekonomik politikalarının temelinde üretimin artırılması ve vatandaşın yaşam maliyetinin düşürülmesinin bulunacağını söyledi.

Siyasi kültüre ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çeler, ülkede siyasetin zaman içerisinde samimiyetini kaybettiğini söyledi. “Bu ülkede siyasiler samimiyeti unuttu” diyen Çeler, insanların siyasi görüşleri nedeniyle ayrıştırılmasına karşı olduklarını belirtti.

Çeler, TDP’nin iktidara gelmesi halinde vatandaşın hangi partiye oy verdiğine bakılmaksızın eşit hizmet anlayışını uygulayacaklarını belirterek, “Hak ediyorsa ve ihtiyacı varsa herkese adil davranmayı savunuyor ve söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ekonominin çözümsüz olmadığını ve ülkede kaynak bulunduğunu aktaran Çeler, ülkede para bulunduğunu ancak asıl meselenin kaynakların adil şekilde toplanması ve doğru alanlarda kullanılması olduğunu belirtti.

Çeler, mevcut hükümetin borçlanma politikalarına da tepki göstererek, Sosyal Sigortalar üzerinden yapılan bazı uygulamaların uzun vadeli sürdürülebilirlik açısından sorgulanması gerektiğini ifade etti.

TDP’nin ekonomi vizyonunda teknoloji ve dijitalleşmenin önemli bir yer tuttuğunu da belirten Çeler, özellikle niş sektörlere yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Çeler, yaşanan ambargo ve kısıtlamalara da değinerek, bu koşulların dışında geliştirilebilecek ve gelir yaratabilecek sektörler bulunduğunu, teknoloji ve dijitalleşme kullanılarak adada yeni yatırımlar yapılabileceğini kaydetti.

Kırsal bölgelerin ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirilmesi gerektiğini de işaret eden Çeler, tarım ve hayvancılıkta partizanlıktan uzak, doğru ve adil teşvik politikalarının uygulanacağı bilgisini verdi.

“Eşit fırsatlar sunar, adaletli olursanız, kırsalın da gelişmesi ve genç göçün engellenmesi mümkündür.” ifadesini kullanan Çeler, partinin 50 yıllık siyasi geleneğinin seçim sandığına güçlü şekilde yansıyacağına inanç belirtti.