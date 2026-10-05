LTB, 1500 adet mekanik su sayacının ihale sürecini tamamladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yeni yapılarda kullanılmak üzere 1500 adet mekanik su sayacının temini için yürüttüğü ihale sürecini tamamladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, ihale kapsamında Belediye ile Çınar Akpınar Ticaret Ltd. arasında sözleşme imzalandı.

İhale bedeli olan 3 milyon 75 bin TL LTB’nin özkaynaklarıyla finanse edilecek. İhale kapsamında 1.500 adet 1/2’’ L 165 mm mekanik su sayacı temin edilecek.

Alınacak sayaçlar, özellikle yeni binalarda devreye alınarak şeffaf ölçüm, doğru faturalandırma ve sürdürülebilir su yönetimi sağlayacak. Bu sayede hem belediye hem de aboneler için daha güvenilir bir altyapı oluşturulacak.