Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, tam donanımlı aktivite merkezi yarattı

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi (DAB) tarafından geliştirilen Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi yeniden yapılandırılarak, bölge halkına daha kapsamlı hizmet sunmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, “MERKEZ Değirmenlik” adıyla yeniden yapılandırılan merkez, artan talebe yanıt verebilmek amacıyla genişletildi. Mevcut binanın üst katının da hizmete kazandırılmasıyla merkezin kapasitesi arttırılırken, çocuklar, gençler ve tüm bölge halkı için yeni eğitim, kurs ve üretim alanları oluşturuldu.

Karavezirler: “Yalnızca binamızı değil, imkânlarımızı da büyüttük”

DAB Başkanı Ali Karavezirler, merkezin yalnızca fiziki bir yatırım olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, sosyal belediyeciliğin temelinde insan odaklı hizmet anlayışının bulunduğunu ifade etti.

Karavezirler, “Bizim için gerçek belediyecilik; insanımıza dokunmak, çocuklarımızın hayallerine alan açmak, gençlerimizin yeteneklerini desteklemek, üretime katkı sağlamak ve her yaştan insanımızın kendisini değerli hissedeceği yaşam alanları oluşturmaktır” dedi.

Merkezin yoğun talep gördüğünü, bu nedenle mevcut yapının büyütüldüğünü belirten Karavezirler, “Daha fazla kurs, daha fazla eğitim, daha fazla üretim ve daha fazla paylaşım için yeni imkânlar oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Sanat, spor, bilim ve teknoloji aynı çatı altında

“MERKEZ Değirmenlik”, farklı ilgi alanlarına ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı.

Merkezde satranç, jimnastik, dans, pilates ve yoga, seramik, resim, ahşap, müzik, STEM, robotik kodlama ve eğitim faaliyetleri için özel alanlar bulunuyor. Ayrıca konferans ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilebileceği salon ile çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak iç bahçe de merkez bünyesinde yer alıyor.

Merkezin dikkat çeken bölümlerinden biri de Bilim-Teknoloji Laboratuvarı. STEM yaklaşımı doğrultusunda hazırlanan laboratuvarda robotik, kodlama, 3D tasarım ve deneysel çalışmalar için modern donanımlar bulunuyor.

Bir diğer önemli alan ise 308 metrekarelik Jimnastik Salonu. Geniş alanı, yüksekliği, modern zemin kaplaması ve havalandırma sistemiyle profesyonel çalışmalara uygun olarak tasarlanan salon, ülkede ilk ve tek olma özelliği taşıyor.

Merkezde bölge halkının farklı ilgi alanlarına yönelik çok sayıda kurs ve atölye düzenleniyor.