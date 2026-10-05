KIB-TEK çalışanları Genel Müdürlük binasına girdi, arbede yaşandı
Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) devam eden genel grevi kapsamında KIB-TEK Genel Müdürlüğü’nde gerginlik yaşandı.
Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) devam eden genel grevi kapsamında KIB-TEK Genel Müdürlüğü’nde gerginlik yaşandı.
EL-SEN’e üye KIB-TEK çalışanlarının Genel Müdürlük binasına girmesinin ardından kısa süreli arbede meydana gelirken, gazeteci Ahmet Karagözlü’nün de yayın yapması engellendi.
Genel grev kapsamında KIB-TEK Genel Müdürlük binasına giren çalışanlar, buradaki yetkililerle görüşmek istedi. Çalışanların yetkililerle konuşmak istediği sırada karşı taraftan direnç gelmesi üzerine gerginlik yaşandı ve kısa süreli arbede meydana geldi.
Gazetecinin yayın yapması engellendi, telefonunun camı kırıldı
Yaşananlar sırasında KIB-TEK Personel Şube Amiri Mustafa Harutoğlu, gazeteci Ahmet Karagözlü’nün yayın yapmasını engelledi.
Olay sırasında Karagözlü’nün telefonunun camı kırıldı. Karagözlü, yaşananların ardından polise şikâyette bulunmak üzere harekete geçti.