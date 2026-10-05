EMO, EUREL’e üye oldu

KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), The Convention of National Associations of Electrical Engineers of Europe’a (EUREL) üye oldu.

EMO’dan yapılan açıklamaya göre, 1-2 Ekim tarihinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilen The Convention of National Associations of Electrical Engineers of Europe (EUREL) Genel Kurulu’nda Oda’nın üyeliği onaylandı.

Genel Kurula, Oda Başkanı İbrahim Aysal, Yazman, Buğra Gazioğlu ve Sayman Savaş Bağkur katıldı.

Açıklamada, Avrupa’daki elektrik, elektronik ve bilgi teknolojileri mühendisliği alanlarında faaliyet gösteren ulusal meslek kuruluşlarını bir araya getiren EUREL’e üyelik Kıbrıs Türk elektrik mühendislerinin uluslararası mesleki iş birliğini geliştirmesi ve Avrupa’daki bilimsel ve teknolojik bilgi birikimiyle daha güçlü bağlar kurması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu ağın bir parçası olmak, Odamızın uluslararası temaslarını güçlendirirken üyelerimiz için de yeni bilgi paylaşımı ve ortak çalışma olanakları sunmaktadır. Bilimin ve mühendisliğin evrensel olduğuna; bilgi paylaşımının ve mesleki dayanışmanın siyasi sınırların ötesine taşınması gerektiğine inanıyoruz. Uluslararası mühendislik toplumunun etkin bir parçası olmayı, ortak sorunlara meslektaşlarımızla birlikte çözüm aramayı ve yerel deneyimimizi uluslararası platformlarda paylaşmayı önemsiyoruz.

EUREL üyeliğimizi, kalıcı ve üretken mesleki iş birliklerinin başlangıcı olarak görüyoruz. Kıbrıs Türk mühendisliğinin uluslararası görünürlüğünü artırmak, üyelerimizin gelişim olanaklarını genişletmek ve bilimin rehberliğinde toplumumuza katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.”