“60 yıl sonra hak ve statü mücadelemiz sürüyor”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm öğretmenlerin gününü birlik, mücadele ve dayanışmayla selamladı.

KTÖS Yürütme Kurulu tarafından yayımlanan mesajda, sendikanın bilimsel, laik, demokratik ve nitelikli kamusal eğitim mücadelesini sürdüreceği belirtilerek, her çocuğun eşit eğitim hakkının, öğretmenlerin mesleki saygınlığının, özlük ve sendikal haklarının savunulmaya devam edileceği kaydedildi.

Öğretmenlerin statüsüne ilişkin ILO/UNESCO Tavsiyesi’nin kabul edilmesinin üzerinden 60 yıl geçtiğine işaret edilen mesajda, öğretmenlerin hakları, çalışma koşulları ve karar alma süreçlerine katılımının hâlâ temel mücadele alanları arasında yer aldığı ifade edildi.

KTÖS, her yıl 5 Ekim’de bölge dayanışma yemeklerinde bir araya gelerek mesleki dayanışma ve örgütlü birlikteliği güçlendirdiklerini belirterek, bu yıl Girne’de yaşanan gemi faciasında hayatını kaybedenlerin anısına saygı ve aileleriyle dayanışma göstermek amacıyla dayanışma yemeklerinin iptal edildiğini açıkladı.

Mesajda, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve bakanlık bürokratlarının öğretmenlerin sesine kulak vermek yerine mesleği itibarsızlaştıran, öğretmenlerin haklarını hedef alan ve kamusal eğitimi siyasi hesaplara teslim eden uygulamaları sürdürdüğü ifade edildi.

Yeni eğitim yılında tamamlanmayan inşaatlar, kalabalık sınıflar, öğretmen ve hademe eksiklikleri ile geciken öğrenci taşımacılığı konularında eleştirilerde bulunan KTÖS, Bakanlığın çocukların güvenliğini ve eğitim hakkını sağlama sorumluluğunu yerine getiremediğini kaydetti.

Okullardaki sorunların bedelinin öğretmenler ve velilere ödetildiği ileri sürülen mesajda, Atatürk Öğretmen Akademisi’ne yönelik yasa değişikliğine de tepki gösterdi.

KTÖS, mart ve nisan aylarında gerçekleştirilen dört günlük genel grev nedeniyle kesintiler uygulandığını, ancak aylar sonra 1310 üyeden ilave kesinti yapılmak istendiğini belirterek, söz konusu girişime karşı gerekli hukuki adımların atıldığını kaydetti.

Mesajda, KTÖS’ün ülkenin barış, demokrasi ve adalet içerisinde geleceğe taşınmasında öğretmenlerin toplumsal sorumluluğuna sahip çıkmaya devam edeceği vurgulandı.