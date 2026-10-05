Gazetecinin yayın yapması engellendi, telefonunun camı kırıldı
Kıb-Tek binasında öğle saatlerinde çıkan arbede sırasında KIB-TEK Personel Şube Amiri Mustafa Harutoğlu, gazeteci Ahmet Karagözlü’nün yayın yapmasını engelledi.
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Kıb-Tek binasında öğle saatlerinde çıkan arbede sırasında KIB-TEK Personel Şube Amiri Mustafa Harutoğlu, gazeteci Ahmet Karagözlü’nün yayın yapmasını engelledi.
Olay sırasında Karagözlü’nün telefonunun camı kırıldı. Karagözlü, yaşananların ardından polise şikâyette bulunmak üzere harekete geçti. Karagözlü şu sıralar Adli Şube'de ifade veriyor.
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Etiketler : Kıb-Tek, Ahmet Karagözlü, Mustafa Harutoğlu