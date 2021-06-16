Muhalefet yok, yalnızca hükümet!

YENİDÜZEN

Siyasette hükümet ve muhalefeti ikiye bölen, erken seçim tarihinin Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi yerine Geçici ve Özel(Ad-Hoc) Komite’de görüşecek milletvekillerinin isimleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hukuk dışı olduğu gerekçesiyle muhalefetin komiteye ilişkin Anayasa Mahkemesi’nde açtığı dava 20 Eylül’de görüşülecek olsa da süreçle ilgili yeni bir adım atıldı.

15 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yer alan karara göre; CTP, HP ve TDP’nin komiteye üye belirtmedi.

Bununla birlikte komitede UBP’yi temsilen Milletvekilleri Sunat Atun, Özdemir Berova, Menteş Gündüz’ün yer alacağı görüldü.

DP’yi temsilen ise daha önce ‘parti ile tüm bağlarını kopardığını’ açıklayan Serdar Denktaş, YDP’yi temsilen ise önce partiden ayrılma kararı alan, ardından da Meclis kürsüsünden istifasını geçici bir süre ile ertelediğini açıklayan Bertan Zaroğlu’nun yer alması dikkat çekti.

Böylelikle komitede muhalefetin olmadığı, yalnızca hükümete mensup milletvekillerinin yer aldığı Resmi Gazete kararına da yansıdı.