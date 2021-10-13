Muhalefet vekilleri: “Geç bile kalındı”

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin istifasının ardından muhalefet ilk tepkisini sosyal medya üzerinden verdi. Bu hükümetin zaten ‘can çekiştiğini’ söyleyen vekiller, istifayı geç kalınmış olarak değerlendirdi. Muhalefet vekilleri “esas mücadele şimdi başlıyor” dedi.

İşte muhalefetin sosyal medya paylaşımlar:

HP Milletvekili Ayşegül Baybars: “Yamalı bohça azınlık hükümeti istifa ederek toplumun önünü açtı”

“Kurulduğu günden bugüne kadar sayısız yasaya aykırılık usulsüzlük yapan ve yapılmasına müsaade eden toplumun menfaatine olacak herhangi bir icraat yapmayan, değil toplumun mecliste kendi vekillerinin bile desteğini alamayan azınlık hükümeti sonunda malumu ilan etti. Yamalı bohça azınlık hükümeti istifa ederek toplumum önünü açtı. En sonunda doğru bir karar alarak ülkenin hayrına olacak şekilde hükümet bitti.

Bundan sonra yapılması gereken, ülkenin tüm sıkıntılarını göz önünde tutarak toplumun sıkıntılarına çare olacak, ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlayacak ve sahipsiz kalan memleketimizi ayağa kaldıracak şekilde çalışmaya devam etmektir. Bu memleket bizimdir”.

CTP Milletvekili Doğuş Derya: “Yurdumuza sahip çıkma zamanıdır”

“İrademizi, demokrasimizi, kurumlarımızı, kendi kendimizi yönetme ve bu ülkede hep birlikte insanca yaşama hakkımızı gasp edenler istifa etti ama vermemiz gereken mücadele bitmedi. Yurdumuza sahip çıkma zamanıdır”.

TDP Milletvekili Zeki Çeler: “Şimdi geleceği şekillendirme zamanı”

“Bu hükümet ülkenin DİBE vuruşunun son noktasıydı! Bundan ötesi düşünülemez! Artık yukarı çıkmak için mücadele startı verildi.

E hat, şimdi sıra toplumda! Bu yaşananları başından sonuna muhakeme etme, ne istediğine karar verme ve geleceğini şekillendirme zamanıdır”.

CTP Milletvekili Erkut Şahali: “Yapıştırıcı buraya kadar tutmuştu, artık bıraktı”

“Kendini olmadığı bir şeymiş gibi sanan hükümet giderken bile ne olduğunu anlamadı.

İstifa etmiş!

Hayır, yapıştırıcı buraya kadar tutmuştu, artık bıraktı.

İsitfa etmediniz efendiler, dağıldınız!

Darmadağın ettiğiniz memleketin, enkazı altında ezim ezim oldunuz...”

TDP Milletvekili Cemal Özyiğit: “Hükümet zaten çoktan bitmişti, şimdi malumun ilanını yapıyor”

“Başbakan hükümetin istifasını sunacağını açıkladı.

UBP-DP-YDP azınlık hükümeti zaten çoktan bitmişti.

Bunu kendileri de biliyordu.

Şimdi sadece malumun ilanı yapılıyor.

Baskıyla, zorlamayla buraya kadar.

Zaten görevde kaldıkları her gün toplumun, ülkenin geleceğinden çalmaktaydılar.

Şimdi yeni bir süreç başlıyor.

Toplum yaşanan tüm bu süreci baştan sona değerlendirmeli.

Bu saatten sonra derhal seçime gidilmelidir”.

HP Milletvekili Kudret Özersay: “Halkın, memleketin gözü aydın…”

“Aylardır zaten ruhunu teslim etmiş olan memlekete zerre faydası dokunmayan bu mefta yamalı bohça hükümet şimdi defnediliyor. Halkın, memleketin gözü aydın…

Bu memleket sahipsiz değildir”.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner: “Esas mücadele şimdi başlıyor”

“10 ay gibi kısa bir süre içerisinde; doğru hiçbir karar alamayan, hukuk ihlalini bir alışkanlık haline getiren, şaibe kokularının eksik olmadığı, şantiyeye çevireceğiz derken ülkeyi enkaza çeviren, kurumlarımızı bilinçli bir şekilde iflasın eşiğine getiren, piyasayı ucuzlatacağım derken tarihi zamlara imza atan, halkın alım gücünü yerlerde süründüren, Kıbrıs Türk toplumunun kendine olan özgüvenini kaybetmesi için özel çaba gösteren sözde "hükümet" ilk kez doğru bir karar alıp istifa ediyor. Gitmeleri önemli idi, ama geri gelmemeleri daha önemli. Esas mücadele şimdi başlıyor”.

İstifaya ilk yorum: “Hayal aleminden gerçek dünyaya dönüş”





Hükümet istifa etti