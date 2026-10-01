Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, partinin geçmişten bugüne taşıdığı mücadele geleneğine vurgu yaparak, bu yolda emek veren herkesi yeniden ak güvercin çatısı altında birlik olmaya davet etti.

TDP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, TDP Geçitkale Örgütü’nün açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, TDP’nin yalnızca bugünün değil, uzun yıllara dayanan bir siyasi birikimin ve mücadelenin devamı olduğunu belirterek, geçmişte bu hareket içerisinde emek vermiş herkese seslendi. Çeler, “Bu yolda emek veren tüm arkadaşlarımızı tekrardan ak güvercinde birlik olmaya davet ediyorum” dedi.

Konuşmasında TDP’nin önümüzdeki dönemde örgütlü yapısını daha da güçlendirmesinin önemine değinen Çeler, Geçitkale Örgütü’nün açılmasının da bu mücadelenin önemli adımlarından biri olduğunu ifade etti.

Çeler, siyasetin halkla birlikte ve örgütlü bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, TDP’nin ülkenin geleceğine ilişkin mücadelesini büyütmeye devam edeceğini kaydetti.

Tansuğ: “Örgütlerimizle birlikte büyüyoruz”

Örgüt açılışında Çeler’in ardından söz alan TDP Mağusa İlçe Başkanı Olgu Tansuğ da örgütlenmenin önemine dikkat çekerek, Geçitkale’de yeni örgütün açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tansuğ, TDP’nin farklı bölgelerde örgütlerini güçlendirerek yoluna devam ettiğini belirtti.

Önür: “Geçitkale’de örgütlü mücadelemizi büyüteceğiz”

TDP Geçitkale Örgüt Başkanı Kemal Önür ise açılışta yaptığı konuşmada, Geçitkale’de TDP’nin örgütlü yapısını güçlendirmek için çalışacaklarını belirterek, yeni örgütün hayırlı olmasını diledi.

Açılışa TDP yöneticilerinin yanı sıra partililer ve yurttaşlar katıldı.