“Mücadelemiz kararlılıkla sürecek”

Öğretmen sendikalarının Disiplin Tüzüğü değişikliğine ilişkin yürütmeyi durdurma adına Anayasa Mahkemesi’ne ara emri talebi ile başvurduğu davanın dördüncü oturumu yarın gerçekleşiyor.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs türk Öğretmenler Sendikası’ndan (KTÖS) yapılan ortak açıklamada, duruşmanın yarın saat 09.00’da görüleceği belirtildi.

Açıklamada, duruşma öncesi saat 08.45'te Girne Kapısı’ndaki Atatürk Büstüne çelenk konulacak ve saygı duruşunda bulunulacağı kaydedildi.

Açıklama, “Laikliği, Atatürk İlke ve Devrimlerini temel alan Anayasa'yı ve düşünceleri yok sayan, keyfi, her alanda ben çoğalmasını sağlar dayatmalarını sürdürmeye çalışan anlayışa karşı her türlü mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimiz bir kez daha ortaya konulacaktır” ifadeleriyle son buldu.