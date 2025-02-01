Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma” Operasına büyük ilgi

Murat OBENLER

A. Mozart’ın “Saraydan Kız kaçırma” (Die Entführung aus dem Serail) operası ilk defa Kuzey Kıbrıs’ta 31 Ocak Cuma gecesi saat 20.00'de YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde sunuldu. Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB), TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (TCDOBGM) ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) iş birliğiyle sanatseverlerle buluşan operaya yoğun bir katılım olurken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Dış İlişkiler Sekreteri ve Milletvekili Fikri Toros ve bazı milletvekilleri de operayı izledi. Seyirciler ülkemizde daha fazla opera izlemek istediklerini ve farklı şehirlerde de yapılması gerektiğini temsil sonrasında dile getirdiler.



Dünyanın seçkin salonlarına Murat Menket yönetiminde YDÜ AKKM de eklendi

W. A. Mozart’ın Osmanlı İmparatorluğu’nun parlak dönemlerinden bir hikayeyi konu aldığı eser, 1782 yılında ilk sahnelendiği günden itibaren aralıksız olarak dünyanın en seçkin opera evlerinde sahneleniyor. Mozart’ın Türk kültürü ve yaşayışından etkilenerek bestelediği eser şef Murat Menket yönetiminde, Cenk Bıyık’ın sahne yönetiminde, Ali Gökdemir’in ışık tasarımında sahnelendi. Konstanze rolünü Semin Dikmen Töre, Belmonte rolünü Erdem Erdoğan, Blondchen rolünü Zerrin Karslı, Pedrillo rolünü Barış Yanç, Osmin rolünü Engin Suna, Selim Paşa rolünü Tuğrul Enver Töre ve Klaas rolünü Emre Özarabacı seslendirdi. Ufuk Gökhan Küçük reji yardımcısı, Esra Poyrazoğlu Alpan Korrepetitör, Ozan Türkoğlu projeksiyon/üst yazı uygulamacısı, Bülent Kıvrak da dekor uygulamacısı olarak görev aldığı operanın konuşma metinleri Türkçe, müzikli bölümleri ise eserin orijinal dili olan Almanca dilinde seslendirildi.

Eser, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve KKTC Telsim’in iletişim desteği, YDÜ'nün iş birliği ve Acapulco Hotel’in katkılarıyla sahneleniyor. Toplam iki kez sahneye konacak oyunun ikinci gösterisi 1 Şubat Cumartesi yine YDÜ AKKM’de yer alacak.