Dikkatsizliği sonucu başıboş köpeğe çarpan motosiklet sürücüsünün iki bacağı kırıldı, köpek telef oldu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.30 sıralarında Kaplıca-Mersinlik Anayolunda meydana gelen kazada, Bedirhan Öğüt (E-21) yönetimindeki LJ 221 plakalı motosiklet ile Mersinlik istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solundan anayola çıkan başıboş köpeğe çarptı.

Kazada köpek telef olurken, motosiklet sürücüsü her iki bacağında kırık teşhisi nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde cerrahi serviste müşahede altına alındı.

Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Bu sabah saat 00.30 sıralarında ise 232 miligram alkollü içki tesiri altındaki sürücü kaza yaptı.

Mağusa’da Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde yaşanan kazada, Fezile Balçıner (K-38) 232 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DG 774 plakalı salon araç ile Polatpaşa Bulvarı kavşağına geldiğinde “U” dönüşü yapmak için dikkatsizce sağ şeride girdi.

O esnada sağ şerit üzerinde aynı istikamete doğru seyreden İnan Gündoğdu (E-31) yönetimindeki ZPC 530 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, Fezile Balçıner tutuklandı.