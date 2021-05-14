Motosiklet sürücüsü ağır yaralı
Lapta'da bu sabah bir araçla motosiklet çarpıştı, 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Oğuzhan Baş ağır yaralandı.
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Lapta'da bu sabah bir araçla motosiklet çarpıştı, 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Oğuzhan Baş ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi.
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, Sevil Bozdağ (K-42), yönetimindeki SC 423 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce sağ tarafta bulunan Lapta Sahil Yürüyüş Yolu park alanına dönüşe geçti.
O esnada karşı istikametten gelen Oğuzhan Baş (E-24) yönetimindeki 35 AR 098 plakalı motosikletin önünü tıkadı.
Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : kaza, motosiklet