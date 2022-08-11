Motosiklet kazası: 1 yaralı, 1 tutuklu
Gönyeli’de, saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada 31 yaşındaki Amir Khan yaralandı.
A+A-
Gönyeli’de, saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada 31 yaşındaki Amir Khan yaralandı.
Kaza, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde, 26 yaşındaki Halis Coşğun, 116 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ES 307 plakalı salon araç ile batı istikametine seyrettiği sırada, öğretmen evleri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden Amir KHAN (E-31) yönetimindeki PN 685 plakalı motosikletin arka kısmına çarpması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Amir Khan kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Halis Coşğun tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
Bu haber toplam 481 defa okunmuştur
Etiketler : kaza