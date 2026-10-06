Motorlu araç satıcıları yasasında çalışma sürüyor

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarıları ve Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Yasa Tasarısı'nı görüştü.

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında yapılan toplantıda, Güvenlik Kamu Görevlileri Yasasıyla ilgili iki değişiklik tasarısı ikinci kez görüşülmüş oldu, bahse konu yasa tasarılarının ivediliği bulunmadığından bir sonraki komite toplantısında üçüncü okunuşu gerçekleştirilecek. Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Yasa Tasarısı'yla ilgili çalışmalara da bir sonraki toplantıda devam edilecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği'den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu. Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın yer aldı.