Motor ile duvara çarptı, ağır yaralandı
Bafra - Çayırova Anayolu üzerinde saat 20:15 sıralarında meydana gelen kazada 25 yaşındaki İlhan Yokuşoğlu ağır yaralandı.
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Bafra - Çayırova Anayolu üzerinde saat 20:15 sıralarında meydana gelen kazada 25 yaşındaki İlhan Yokuşoğlu ağır yaralandı.
Kaza, Mehmetçik'te yaşayan İlhan Yokuşoğlu, yönetimindeki NE 821 plakalı motosiklet ile Çayırova istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak Palmiye Restoranın duvarına çarpması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İlhan Yokuşoğlu kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.
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