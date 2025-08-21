Mobil denetim araçları ile 6 ilçede eş zamanlı kaçak denetimi yapıldı

Kıbrıs'ın kuzeyinde kaçak yaşamla mücadele kapsamında sürdürülen denetimler bugün tüm bölgelerde eş zamanlı olarak yapıldı.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Göç Yönetimi Merkezi’ne bağlı mobil denetim araçları, 6 ilçede Kaymakamlık personeli ve muhaceret polisi ile koordineli şekilde sahaya indi.

Denetimlerde, yabancı uyruklu kişilerin ikamet ve oturma izinleri kontrol edildi.

Yapılan incelemelerde, Kıbrıs'ın kuzeyinde yasal statüsü bulunmadığı belirlenen kişiler tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı Göç Yönetim Merkezi yetkilileri, bu uygulamaların sadece belirli bölgelerle sınırlı kalmayacağını ve ülke genelinde düzenli ve planlı şekilde devam edeceğini belirtti.

Açıklamada, “Ülkede kaçak yaşamın önlenmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması adına kararlı adımlar atılmaya devam edilecek, bu konuda hiçbir taviz verilmeyecektir.” denildi.