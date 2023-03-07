Mitsotakis: Hem kişisel hem de Yunanistan'ı yıllarca yöneten herkes adına özür dilerim

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, Tembi'de meydana gelen ölümlü tren kazası için özür diledi.

Mitsotakis, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, başbakan olarak herkese ama her şeyden önce kurbanların yakınlarına hem kişisel hem de Yunanistan'ı yıllardır yöneten herkes adına büyük bir özür borçlu olduğunu vurguladı.

2023 yılının Yunanistan'ında aynı hat üzerinde iki trenin zıt yönlerde hareket etmesinin ve kimse tarafından fark edilmemesinin imkansız olduğuna işaret eden Yunanistan Başbakanı, “insan hatasının arkasına saklanamayız ve saklanmamalıyız” dedi.

Mitsotakis, sessizce ve barışçıl bir şekilde, ellerinde bir mumla ve "Suçlu kötü ülke" sloganıyla gösteri yapan gençlere atıfta bulunarak, bunun herkesi inciten bir slogan olduğunu söyledi.

Kötü ülkeyi ve acı veren bu eski Yunanistan'ı değiştirmek için siyaset yaptığından da bahseden Mitsotakis, bunu her gün denediğini ancak bazen başardığını bazen de başaramadığını belirtti.