“Mısır’da bin dolara sahte çalışma izni alıp, adaya geldiler”

Ercan Havalimanı’nda sahte çalışma vizesini görevli memura göstererek, suçüstü yakalanan ve ardından tutuklan Mısır uyruklu zanlılar M.SM.K ve S.M.A.A yeniden mahkemeye çıkarıldı, Zanlılar, 1 ay süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemede olayın detaylarını anlatan polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, 8 Eylül 2023 tarihinde saat 07.10 raddelerinde Ercan Havalimanı Lefkoşa’da, Mısır uyruklu zanlılar M.SM.K ve S.M.A.A’nın tasarruflarındaki cep telefonlarında bulunan sahte olarak düzenlenmiş, üzerinde kendi bilgilerinin olduğu KKTC İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Çalışma vizesinin fotoğrafını görevli muhaceret görevlisine gösterip tedavüle sürdükleri esnada tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

Polis zanlıların suçüstü tutuklandıklarını ve mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru, zanlıların gönüllü ifade verdiklerini, sahte evrakı Mısır’da bin dolara bir şahıstan alıp, adaya geldiklerini itiraf ettiklerini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, Mısır uyruklu zanlıların cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.