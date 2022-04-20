“Mısır ile Kıbrıs ilişkileri yükselişte”

Mısır'ın Kıbrıs'taki Büyükelçisi Amr Mohsen Hamza, Mısır ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin en iyi noktasında bulunduğunu söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Hamza, dün Kıbrıs Haber Ajansı’nı (KİPE) ziyaretinde yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin yükselişte olduğunu, çünkü birçok alanda ilerleme olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin dinamiğinin, yalnızca çeşitli ikili iş birliği yollarının takip edilmesine değil, çeşitli bölgesel konularda geliştirdikleri istişare ve koordinasyon düzeyine bağlı olduğunu dile getiren Hamza, ilişkilerini stratejik olarak tanımlamaktan daha iyi bir yol olmadığı gibi, ilişkilerinin gelecek vaat ettiğini ve potansiyele sahip olduğunu da söyledi.

Hamza, enerji konusuyla ilgili bir soru üzerine, enerjinin yalnızca bölgesel düzeyde veya Mısır ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki ikili düzeyde değil, küresel anlamda büyük bir önem kazandığını dile getirdi.

Enerji konularının bu sıralar ilgi odağı olduğunu ve Kıbrıs’la enerji alanındaki iş birliğinin stratejik bir niteliğe sahip olduğunu düşündüklerini de dile getiren Hamza, iş birliklerinin çok taraflı olduğunu ve farklı boyutları içine aldığını dile getirdi.

Hamza, Kıbrıs’la gerek doğal gaz, gerek de elektrikle ilgili olarak ikili projeleri olduğunu sözlerine ekledi.