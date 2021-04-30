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Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'nde bir kişinin testi pozitif

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'nde bir kişinin testi pozitif

KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü  Ejdan Sadrazam, dairenin rutin PCR taramaları sonucunda bir personelin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü  Ejdan Sadrazam, dairenin rutin PCR taramaları sonucunda bir personelin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sadrazam yaptığı yazılı açıklamada, pozitif çıkan personel nedeniyle tedbir amaçlı olarak ikinci bir açıklamaya kadar araştırmacı hizmetlerine ara verildiğini bildirdi.

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