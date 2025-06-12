Mağusa’da, 57 günlük bebek Farhan Adedoyin Jayden’in ölüm sebebinin yapılan otopside “mide içeriği aspirasyonu ve asfiksi” olduğu tespit edildi.

Jayden, dün sabah saatlerinde evindeki yatağında annesi ve babası tarafından yaşamını yitirmiş şekilde bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.