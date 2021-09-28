Miçotakis: Türkiye ile farklılıklar ancak uluslararası hukuk yoluyla çözülebilir

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz’i bir Avrupa perspektifi çerçevesine koyan Avrupa Konseyi’nin kararlarının öneminin altını çizdi; Yunanistan ve Türkiye’nin prensipte farklılıklarını uluslararası hukuk yoluyla çözülebilecekleri üzerinde görüş birliği içinde olmaları gerektiğini vurguladı.

Pazartesi günü Yunanistan’ın devlet radyo televizyonu ERT’ye Louvre Müzesi’nde konuşan Miçotakis, Avrupa Konseyi’nin son 18 aydan beri Doğu Akdeniz’de olanlarla ilgili olarak aldığı ve Doğu Akdeniz’i bir Avrupa prizması altına koyan kararların özellikle önemli olduğunu belirtti.

Yunanistan Başbakanı şöyle devam etti:

"Türk-Yunan ilişkileri esasen Avrupa-Türkiye ilişkileri haline gelmiştir ve bu çok önemlidir. Türkiye bizim sınırlarımızı çok iyi bilmektedir ki bunlar Avrupa’nın da sınırlarıdır. Bizim şu an Türkiye’nin sorumluluklarını vurgulayan önemli Avrupa Konseyi kararlarımız vardır.

Türk-Yunan ilişkilerinde ‘sakin’ yazı, ‘sakin sonbahar ve ‘sakin’ kış izleyecektir. Ben Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerginliğin sonuçta kimseye hizmet etmediğini anladığına inanıyorum. Ancak Yunanistan ve Türkiye’nin prensipte büyük farklılıklarının ancak uluslararası hukuka uyularak çözülebileceği üzerinde görüş birliği içerisinde olmaları gerekir.

Farklılıklara rağmen Yunanistan ve Türkiye’nin, iklim değişikliği ve göç gibi karşı karşıya kaldıkları ve işbirliğine yer olan sıkıntıları vardır. Ekonomik işbirliğine de yer vardır.”