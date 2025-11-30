Mezardaki solar ışıldakları çaldılar

Aknur ailesinin evlatları, bu sabah, acısı hala taze olan annelerinin Lefkoşa Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret ettiklerinde şaşırtıcı bir görüntüyle karşılaştılar.

Mezarı aydınlatmak için anneleri Salise Aknur'un mezarına babalarının yerleştirdiği solar ışıldakların çalındığını gören Aknur ailesi, "Çok hırsızlık duyduk da mezardan ışıldak çalmayı ilk kez duyduk. Hala eşinin acısını yaşayan babamız da biz de çok üzüldük. Ne diyeceğimizi şaşırdık. Artık terbiyesizliğin bu derecesine ne diyeceğimizi bilemiyoruz." diyerek tepki gösterdi.