Meyve ağaçlarında aşılama teknikleri eğitimi düzenleniyor

Tarımsal Araştırma Enstitüsü, "Meyve Ağaçlarında Aşılama Teknikleri" konulu uygulamalı eğitim düzenliyor.

Üreticilerden gelen talepler doğrultusunda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın başlattığı çalışmalar kapsamında gerçekleştirilecek eğitim, 13 Mart Perşembe günü saat 10.00'da Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Türkmenköy Araştırma İstasyonu'nda yer alacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tarım Teknisyeni İbrahim Özmanevra tarafından verilecek eğitim, üreticilere aşılama teknikleri konusunda teorik bilgilerin yanı sıra uygulama imkânı da sunacak.

Meyve ağaçlarında aşılama yöntemlerinin doğru uygulanmasının ağaçlarda verimliği arttırmasının yanı sıra hastalıklara karşı direnç kazandırdığı da ifade edilen açıklamada, eğitimle üreticilerin çeşit geliştirme, adaptasyon sürecini hızlandırma ve ekonomik değeri yüksek türlerin üretimini artırma konularında bilinçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın üreticilerin modern tarım tekniklerinden faydalanmasını sağlamak, sürdürülebilir tarımı desteklemek ve sektördeki verimliliği artırmak amacıyla eğitim çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.