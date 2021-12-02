Mevcut vekillerden Nami, Topal ve Denktaş aday değil

Meclis’teki milletvekilleri içerisinde kimi isimler 23 Ocak seçimlerinde aday olmayacak. Uzun yıllardır siyasette yer alan, CTP Milletvekili Özdil Nami, YENİDÜZEN’e yeni dönemde aday olmayacağını açıkladı.

DP milletvekili Serdar Denktaş da aday olmayacağını duyurmuş ve Meclis’te veda konuşması yapmıştı. Bağımsız milletvekili Hasan Topal da YENİDÜZEN’e konuştu, “Siyasete olan inancımı yitirdim, aday değilim” dedi.



Bir diğer isim, Meclis’te uzun dönemdir yer almayan ancak istifası Ulusal Birlik Partisi tarafından reddedilen, eski Başbakanlardan Hüseyin Özgürgün.



Özgürgün yeni dönem adaylığına yönelik henüz resmi bir başvuru yapmasa da ‘ülkede son 3 yılda yasal ikamet koşulu’ anlamında da durumunun tartışmalı olduğu konuşuluyor.



Siyasette erken seçime ilişkin takvim işlerken, başvurular da netleşmeye başladı.

Adaylar arasında farklı sektörlerden isimler öne çıkıyor.

İsimler arasında doktor, avukat, ekonomist, siyaset bilimci kişiler bulunuyor.

Uzun yıllardır siyasette yer alan, milletvekili olan CTP Milletvekili Özdil Nami ile DP Milletvekili Serdar Denktaş bu seçimde yer almayacak.

YENİDÜZEN’e kısa bir değerlendirme yapan Nami, siyasette 18 yılını doldurduğunu söyledi, politikada kan değişimi olması gerektiğini söyledi.

Nami, elinden gelen katkıyı yaptığını dile getirerek, “Yeni devralacak arkadaşların daha da büyük değişimlere imza atacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Seçim yarışında YDP’den ayrılıp önce Millet Partisini kuran, ardından da partiyi kapatma kararı alan Bertan Zaroğlu’nun UBP’den aday olduğu da kesinleşti.

Lefkoşa…

CTP’de Lefkoşa İlçesine şu ana kadar 3 kişi başvuru yaptı.

Derviş Biladanlı, Tekin Söylemez ve Hülya Batumlu CTP’den müracaat eden isimler arasında.

UBP’de ise Hasan Yücelen, Halil Talaykurt, Mehmet Aktunç, Feyzi Hansel, Hüseyin Çavuş Kelle aday isimler…

DP’de Hasan Tosunoğlu da aday…

Akansoy ve Uluçay yeniden aday…

Mağusa’da ise CTP’den şimdiye kadar 5 isim başvuru yaptı.

Asım Akansoy ile Teberrüken Uluçay yeniden aday olurken, Şifa Çolakoğlu, Yasin Yeni ve Cihan Tunceli de müracaatta bulunan isimler arasında.

6 başvuru…

Girne’de de dün akşam mesai bitimine kadar 6 isim milletvekilliği adaylığı için başvuru yaptı.

Fazilet Özdenefe ile Fikri Toros yeniden aday olurken, Salih Sarpten, Ceyhun Birinci, Pembe Ardıç ile Niyal Öztürk aday isimler…

İskele’de CTP’de şu ana kadar 6 başvuru var

Biray Hamzaoğulları yeniden milletvekilliği için adaylık başvurusu yaparken, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Ahmet Cenk Musaoğulları, Yalçın Kömürcügil ile Hüseyin Mülazim de müracaatta bulundu.

UBP’de ise Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da milletvekilliğine aday adayı oldu.

Nami, Denktaş aday değil



DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın ardından CTP’de Özdil Nami’nin seçimde aday olmayacağı kesinleşti. Halkın Partisi’nden seçime giren ancak daha sonra bağımsız aday olan Hasan Topal da aday olmayacağını belirtti.

YENİDÜZEN’e kısa bir değerlendirme yapan Nami, siyasette 18 yılını doldurduğunu söyledi, politikada kan değişimi olması gerektiğini söyledi.

Nami, elinden gelen katkıyı yaptığını dile getirerek, “Yeni devralacak arkadaşların daha da büyük değişimlere imza atacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

YDP…

YDP’den ise şu ana kadar milletvekilliği adaylığı için öne çıkan isimler Genel Başkan Erhan Arıklı, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz…