“Güçlü bağları zedelemeye dönük girişimler amacına ulaşamayacak”

Başbakan Ünal Üstel, dördüncü denemesinde TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Üstel, “Bu güçlü bağları zedelemeye dönük hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır” dedi.

Başbakanlık’tan yapılan resmi açıklamaya göre Üstel, görüşmede; “stratejik iş birliği, ‘vizyon projeler’, siyasi istikrar, altyapı yatırımları ve kalkınma hedefleri çerçevesinde atılacak ortak adımların” değerlendirildiğini söyledi.

Resmi açıklamada, Üstel’in Tayyip Erdoğan ve Cevdet Yılmaz ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Üstel – Yılmaz görüşmesinde; “fiber optik altyapı iş birliği kapsamında imzalanan anlaşma ve buna bağlı ek protokollerin” ele alındığı ifade edildi.

Görüşmeye ilişkin değerlendirme yapan Üstel, “Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin finansal bir çerçevenin çok ötesinde, Kıbrıs Türk halkı açısından yaşamsal bir nitelik taşıdığını” söyledi.

Üstel, “Bu ilişki karşılıklı sevgiye, saygıya ve ortak tarih bilincine dayanmaktadır. Bu güçlü bağları zedelemeye dönük hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır” dedi.

Üstel, iki ülke arasındaki iş birliğinin güvenlikten altyapıya, ekonomiden dijital dönüşüme kadar her alanda artarak devam edeceğini belirterek, “Anavatan Türkiye ile omuz omuza, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha güçlü bir geleceğe taşımakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.